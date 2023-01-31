Son dakika: Galatasaray'da Haris Seferovic ile yollar ayrıldı
Son dakika... Süper Lig ekibi Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'in sözleşmesini feshetti.
Galatasaray, Haris Seferovic'in sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Haris Seferovic ile yollar resmen ayrıldı.
YENİ TAKIMI CELTA VIGO
Galatasaray'ın Haris Seferovic'in kiralık transferi için Kasımpaşa ile anlaşmasının ardından Benfica devreye girdi ve İsviçreli futbolcunun yeni takımı Celta Vigo oldu.
30 yaşındaki golcünün bonservisini elinde bulunduran Benfica, Haris Seferovic için kiralık transferi için Celta Vigo ile anlaşma sağlandığını ve Kasımpaşa'ya transferin gerçekleşmeyeceğini bildirdi.
Haris Seferovic
Benfica'nın bu haberi sonrasında Kasımpaşa'ya bilgi veren Galatasaray, Seferovic'e de durumu bildirdi.
Haris Seferovic sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşmeye imza atmak için İspanya'ya gitti.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Haris Seferovic, 10 Süper Lig maçında 380 dakika forma giydi ama gol atamadı. İsviçreli futbolcu, 3 Türkiye Kupası maçında ise 2 gol kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Vatandaşlık oyununda ikinci perde
- Filiz Akın’dan kötü haber!
- 'Bıyıklarını kesenlere' seslendi
- EYT'de ayrıntılar belli oldu
- Kılıçdaroğlu'ndan 'suikast' çıkışı
- Erdoğan'ın 'diploma'sı davası görüldü
- Restorasyon yine arkadaşa!
- Erdoğan, valiyi azarlamıştı
- Kemal Kılıçdaroğlu çok sert uyardı
- 'Yarış motosikletiyle' uyuşturucu sevkiyatına tutuklama