Arif Boşluk'u Konyaspor'a kiralık olarak gönderdikten sonra kadrosunda sol bek mevkii için sadece Mustafa Eskihellaç kalan Trabzonspor, bu bölge için arayışlarını sürdürüyor. Bordo mavililerin gündemine son olarak gelen isim ise Sheffield United'ta forma giyen Harrison Burrows oldu. Peki, Harrison Burrows kimdir? Harrison Burrows kaç yaşında, nereli? Harrison Burrows Trabzonspor'a mı geliyor?

HARRISON BURROWS KİMDİR?

Harrison James Burrows 12 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi. İngiliz profesyonel futbolcudur ve EFL Championship kulübü Sheffield United'da sol bek veya sol kanat bek olarak oynamaktadır.

HARRISON BURROWS'UN HAYATI VE KARİYERİ

Burrows, altı yaşında bir gelişim merkezine katıldıktan sonra Peterborough United akademisine katıldı. Burrows, 2017'de henüz 15 yaşındayken Ipswich Town'a karşı bir hazırlık maçında forma giydi.

Burrows, Ocak 2019'da ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve Ağustos 2019'da Oxford United'a karşı bir EFL Kupası maçında kulüp için ilk maçına çıktı.

27 Temmuz 2024'te Burrows, Championship kulübü Sheffield United ile açıklanmayan bir ücret karşılığında dört yıllık bir sözleşme imzaladı.