Harry Kane bir ilke imza attı: Bayern Münih sürprize izin vermedi!

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Harry Kane bir ilke imza attı: Bayern Münih sürprize izin vermedi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 09:40

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Bayern Münih, Bayer Leverkusen deplasmanına konuk oldu. İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Bayern Münih, Bay Arena'daki maçı da 2-0 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Harry Kane ve 71. dakikada Alphonso Davies attı.

HARRY KANE BİR İLKE İMZA ATTI

Bayern'de ilk golü atan Harry Kane, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 10 gol atmayı başaran ilk İngiliz futbolcu oldu.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, Devler Ligi'nde çeyrek final bileti altı. Bayer Leverkusen, turnuvaya veda etti.

Bayern Münih, çeyrek finalde Inter ile karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Bayern Münih #Bayer Leverkusen #uefa şampiyonlar ligi

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