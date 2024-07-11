Harry Kane: 'Burada tarih yazıldı'

İngiltere'nin golcüsü Harry Kane, Hollanda karşılaşması sonrası konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 09:07
Harry Kane: 'Burada tarih yazıldı'
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İngiltere'de Harry Kane, Hollanda karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu.

Kane, "Burada tarih yazıldı. Müthiş bir başarı. Emeği geçen herkesle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İngiliz golcü açıklamalarına, "Ne olursa olsun kupayı kazanmak istiyoruz. Bu bizim için çok özel olacak. Bunun için sadece bir maç kaldı. Pazar günü bu sevinci yaşamak istiyoruz. Hazır olmamız gerekiyor." diye devam etti.

'İSPANYA MAÇI ZORLU OLACAK'

Finalde İspanya ile oynayacakları maç için konuşan Kane, "İspanya karşısında inanılmaz zor bir maç bizi bekliyor. Artık finaldeyiz ve tarih yazmak için sadece bir maç kaldı. Bu bizi heyecanlandırıyor. Zor bir yolculuk oldu. Hedefimiz için son bir maç kaldı. Ne gerekiyorsa yapacağız, sabırsızlıkla bekliyoruz." sözlerini sarf etti.


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