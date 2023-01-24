Harry Kane rekor kırdı, Tottenham kazandı
İngiltere Premier Lig'den Tottenham, deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'de 21. haftanın kapanış maçında Tottenham, Fulham'ı 1-0 yendi.
Haftaya 6. sırada başlayan Fulham, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla 5. sıraya gerileyen Tottenham'ı ağırladı.
Tottenham, Kane'in 45+1'inci dakikada kaydettiği golle 3 puanın sahibi oldu.
Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 266. golünü atan Kane, Jimmy Greaves'e ait kulüp rekorunu egale etti.
Puanını 36'ya çıkaran Tottenham yerini korudu, 31 puanda kalan Fulham ise 7'nciliğe geriledi.
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