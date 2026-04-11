Hasan Al değerlendirdi: 'Artık rakipler yenilmemek için sahaya çıkıyor'

Artık rakipler yenilmemek için sahaya çıkıyor.

Bu da doğal olarak Trabzonspor'un işini zorlaştıracaktı.

Nitekim öyle de oldu.

Kapalı savunmayı açmak ayrı bir beceri işi. Rakipler yenmek için üzerine gelince, Trabzonspor'un işi kolaydı. Sıkıştıkları anda da Onuachu imdadına yetişiyordu.

Tam da en çok ihtiyaç duyulan dönemde Onuachu sakatlandı. Alanya'da tamamen kapanınca Bordo Maililer zorlandı. Sağ kulvar Pina ve Zubkov ikilisi ile kısmen çalıştı. Sol kulvar çalışmadı. Nwakaeme çok içeri girdi. Mustafa Eskihellaç'ın bindirme yapmak için önü açıldı. Ancak gidemedi. Genelde o da içeri girdi. Bir kez sol ayağı ile orta yapmaya çalıştı. Onuda dışarı attı. Yapacak bir şey yok. Adam sol ayağını yürümek ve koşmak için kullanıyor.

Tabi kanatları etkili kullanamazsınız katı defansları aşmakta çok zorlanırsınız.

Kaldı ki Trabzonspor'da zorlandı.

Başka ne yapmanız gerekir? Santraforunuz alan boşaltacak. O boşaltılan alana orta alandan sürpriz oyuncular girecek. Ozan Tufan bunu zaman zaman yaptı golünü de attı.

İkinci bloktan etkili şutlar atacaksınız. Şut denemeleri etkisizdi.

Geriden sürpriz oyuncu da ileri çıkmayınca gol pozisyonu üretmekte oldukça zorlandılar.

En etkili hücumu, ilk yarının son dakikasında Zubkov'un çizgide topu olağanüstü çabayla tutması ve dönerek orta yapmasıydı. Augusto bu topu üstten auta attı.

Hakem Mehmet Türkmen'in

İlk yarının sonuna uzatma dakikası vermemesini anlarım. Ancak Trabzonsporlu oyuncunun formasından çekilmesine sarı kart vermemesini ve Trabzonspor'un atağını sonuçlandırmamasını anlayamam. Art niyet ararım!

Trabzonspor'da sahanın en çalışkan ismi Zubkov'du. Maçı kazanmak için çok gayret etti. Her iki kanatta da arayışlarını sürdürdü.

Trabzonspor maalesef Onuachu'nun eksikliğini çok hissetti. "Maalesef" diyorum. Çünkü Trabzonspor bir takım.

Galatasaray maçındaki Augusto'dan eser yoktu. Hiç bir varlık gösteremedi.

Alanya'nın penaltı golünden sonra Trabzonspor'un öne geçmek için önünde uzun zaman vardı. Ancak Bordo Mavililer oyunun kontrolünü eline alamadı.

Alanya'nın bıraktığı ikinci bölgede pas yaptı.

Hücumda pozisyon zenginliği yaratamadı.