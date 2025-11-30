Hasan Al değerlendirdi: 'Karadeniz ekibinin imdadına Muçi yetişti'

Çağdaş Atan'ın Konyaspor'a üç 3 haftada öğrettiği eş zamanlı presi, Trabzonspor sezon başından beri öğretemedi. Konyaspor, ön alan baskısıyla Trabzonspor’un oyununu bozdu. Maçın kontrolünü eline aldı. Atak üstüne atak geliştirdi. Gol adeta "geliyorum" dedi. Onana'nın kurtarışları da çare olmadı.

İşin ilginç tarafı; rakibinin ön alan baskısı karşısında oyun kuramadı Bordo Mavililer. Rakibi çıkarken yaptığı ön alan baskısı da hiç bir işe yaramadı. Konyaspor orta alanı çok rahat geçti. Trabzonspor'un kalesinde pozisyon üretmekte hiç zorlanmadı...

Konyaspor öne geçtikten sonra iştahlı futbolu bıraktı, maçın temposunu düşürdü.

Ki bu tempoda devam etmesi "yorgunluk" demekti.

Trabzonspor hücum organizasyonlarında ki başarısızlığı golden sonra da devam etti. Olaigbe, Onuachu ve Zubkov arasında uyum yok. Muçi çok top kaybetti. Olai ve Bouchouari sadece rakip ceza alanın önüne kadar geldi. Pina ve Mustafa kenarları kullanamadı. Taraftar "Trabzonspor ne yapacak?" diye kaygıya kapıldığı anda, geçen hafta olduğu gibi Karadeniz ekibinin imdadına Muçi yetişti. Yarattığı penaltıyı Onuachu gole çevirince, Trabzonspor kötü oynadığı ilk yarıda beraberliği yakaladı. Oyunda tutundu.

İkinci yarı pozisyonlarla başladı.

Muleka çok net pozisyonu atamadı. Onuachu attı. Öne geçen Trabzonspor oldu.

Bu gol Bordo Mavilileri kamçıladı. Taraftarla bütünleşerek coşkuyu yakaladı. Hemen ardından gelen Muçi'nin muhteşem golü Trabzonspor’a nefes aldırdı. Ancak 3-1 geriye düşen Konyaspor maçı bırakmadı. Çok adamla Trabzonspor’un üzerine gitti. Pozisyonlar yakaladı. Ancak değerlendiremedi. İki takım arasındaki en büyük fark; Trabzonspor yakaladığı pozisyonları atması, Konyaspor'un ise atamamasıydı.

Trabzonspor’da Onana, Batagov ve Onuachu takımın en çok yükünü çeken ve büyük katkı yapan oyuncular.