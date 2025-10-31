Hasan Al: 'Trabzonspor’un sürpriz yapma şansı var...'

Galatasaray’ın zayıf halkası yok. Her mevkide yerinin adamı var.

Türkiye'nin en iyi ön alan baskısı yapan ekibi. Ön alan baskısından her maçta gol buluyorlar.

Trabzonspor, umarım bu maçta geriden oyun kurma gibi bir gaflete düşmez.

Avrupa'daki en popüler takımlar bile yeri geldi mi uzun oynuyor.

Maçın gidişatına göre elbette zaman zaman uygulanabilir.

Ancak genel taktik olarak ısrar etmek rakibin ekmeğine yağ sürer.

Galatasaray'ın en zayıf tarafı yorgunluk, konsantrasyon eksikliği. Bu da Anadolu takımları için geçerli, Trabzonspor için değil.

Sakat İlkay ve Singo kaliteli oyuncular. Ancak Galatasaray'da sahaya çıkacak iki 11 mevcut. Dolayısıyla sakat ve cezalı oyunculardan etkilenmeyecek kadro zenginliğine sahip. "Süper ligin üzerinde bir takım" desek abartmış olmayız. Zaten alınan sonuçlar da bunu doğruluyor.

Okan Buruk, her ne kadar "maç maç düşünüyoruz" dese de, oyuncuların aklı mutlaka Ajax maçında olacak.

Elbette her maçın hikayesi farklıdır. Günlük form durumu, bireysel motivasyon, oyun şansı, hakem faktörü, sonradan oyuna giren oyuncuların katkıları yazılacak hikayenin önemli faktörleri olacak...

Orta alanda Torreira büyük güç. Sürekli kendini geliştiren Folcarelli ile mücadeleleri zevkli olacak. Aynı zamanda Folcarelli'nin kapasitesini test etme imkanı bulacağız.

Sağ önde Sane formunu buldu. Mustafa bu oyuncu karşısında zorlanacak. Barış Yılmaz Pina mücadelesi de zevkli olacak. İkisi de süratli ve çabuk.

Trabzonspor’un en büyük kozu kuşkusuz Onuachu. Hiç sıçramasa rakip stoperlerden 18 cm uzun. Galatasaray bu oyuncuyu etkisiz kılacak oyuncu bulunmuyor. Mesele Trabzonspor onu kullanma becerisi gösterebilecek mi?

Osimhen'i konuşmaya gerek yok. Savic ve Batagov çok iyi stoperler. Ancak Osimhen'i Avrupalılar durdurmakta zorlanıyor. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncu.

Kalede iki takımda sıkıntı yaşamaz.

Galatasaray maçın favorisi. Trabzonspor’un da sürpriz yapma şansı var...