Hasan Al değerlendirdi: 'Trabzonspor'da takdir etme cimriliği'

Sezon başından beri dinlediğimiz nakaratlar!

"Ertuğrul Doğan istifa."

Fatih Tekke yetersiz.

Kadro eksik...

Ertuğrul Doğan ne yapmış? Olağanüstü kötü ekonomik şartlarda kulübün dönmesini sağlamış...

Fatih Tekke ne yapmış?

Saha performansı yerlerde sürünen Trabzonspor'u ayağa kaldırmış...

Oyuncular ne yapmış?

Elinden gelen en iyi mücadeleyi göstererek, eksiklere rağmen takımı zirveye taşımış...

Peki camia ve taraftar ne yapmış?

Ertuğrul Doğan'ı, Fatih Tekke'yi, oyuncuları 26 hafta eleştire eleştire bugünlere gelmiş.

Lig'in bitimine 8 hafta kaldı.

Trabzonspor, bütün olumsuzluklara rağmen 57 puanla üçüncü sırada.

Fenerbahçe ile aynı puanda.

Galatasaray 64 puanla lider.

Taraftar ikiye bölünmüş durumda.

Memnuniyetsizler de var, topladığı puanları başarılı bulanlar da...

"Takdir etme cimriliği” sadece Trabzonspor'un değil ülkenin sorunu.

Bu ülke insanı ne evinde, ne yaşadığı çevrede, ne de işinde doğru dürüst takdir edilmiyor.

Oysa "Araştırmalar 10 kişiden 6’sının takdir edilmekten en az para kadar motive olduğunu;10 kişiden 4’ünün de takdir edilmenin işlerine daha fazla motive ettiğini gösteriyor." (Şaban Özdemir)

Hal böyleyken bu cimrilik niye? 86 milyon insan bolluğu içinde "takdir açlığı" yaşıyoruz.

Hem takımımızın daha iyi olmasını istiyoruz, hem de onları daha iyi olmalarını sağlayacak "takdir edilmeden" mahrum bırakıyoruz.

Oysa övgü bedava.

Ölçülü kullanıldığı takdirde insanın gücüne güç katar.

Niye esirgiyoruz bunu insanımızdan?

"Niye takdir edeyim ki, zaten bu iş onların işi, görevleri, bunun için para alıyorlar” söylemleri insanların motivasyonunu öldüren, duygudan yoksun katil düşüncedir.

Biz övsekte, yersekte sözleşmeli oyuncu parasını alacaktır.

O halde onları motive ederek en iyi verimi almak en doğru davranış biçimi değil midir?

Maalesef ruhumuzda, düşüncemizde takdir etmenin önündeki engelleri kaldıramıyoruz.

Varlık içinde yokluk çekiyoruz.

En acı olanı da bunu farkında olmadan yapıyoruz.

Bir futbolcuyu takdir ederek gerçek kapasitesine ulaşmasını, hatta kendisini aşmasını sağlayabilirsiniz.

Aşağılayarak ancak yok edersiniz.