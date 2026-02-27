Hasan Al değerlendirdi: 'Trabzonspor hiç zorlanmadan rakibini yendi'

Sanki Trabzonspor'un hiçbir iddiası yok. Tribünde taraftar yok. Sahada futbol yok.

Yok, yok, yok...

İnanın hazırlık maçında daha fazla aksiyon, daha fazla heyecan olur...

Trabzonspor yine üçlü savunmayla başladı. Sistem bir saha dizilişidir, top oynamaz. Hangi sistemle oynarsanız oynayın; taktik ve teknik uygulamalarınız olacak...

Koskoca sol kulvarı boydan boya Mustafa'ya bırakmışsınız, tek bir ortası yok. Yazmaktan yoruldum. Adamın sol ayağı yok. Kenardan gidemiyor. Sürekli içeri giriyor. Ki içeride elini sallasan topçuya değiyorsunuz. Sağda Ozan, tek bir orta yaptı. Onda da gol geldi. Elinde Onuachu gibi dev bir santrafor var. Kenarlardan yağmur gibi orta yapman lazım. Bu oyuncu seçimi ve yerleşimi ile mümkün değil.

Pas yapmanın, topa sahip olmanın amacı nedir? Hareketlenen oyuncuyu topla buluşturmak. Trabzonspor ne yapıyor? Birinci ve ikinci bölgede top çevirip duruyor. Zamanı boş yere harcıyor. Tam Karagümrük'ün istediği gibi oynuyor.

Ne Augusto kullanılabiliyor, ne de Muçi. Deli divane gibi dolaşıp duruyorlar.

Fatih Tekke'nin ikinci yarıya Bouchouari'nin yerine Okay'la, Augusto'nun yerine de Zubkov'la başlaması sahaya olumlu yansıdı. Nwaiwu ile de art arda iki golün çok erken gelmesi Bordo Mavilileri rahatlattı. Stressiz bir 45 dakika oynadılar.

Trabzonspor'un attığı üç golde yüksek toptan. Bu da oynadığı futbolu özetliyor.

Sağ bekte son haftaların formsuz ismi Pina'nın yerine oynayan Ozan, sahanın en iyisiydi.

İddia ediyorum Ouali 10 numara pozisyonunda oynasın seviye atlar. Çok yaratıcı ve yetenekli bir oyuncu. Hücumda pozisyon zenginliği yaşatır.

Karagümrük çok zayıf bir takım. Trabzonspor adeta hiç zorlanmadan rakibini yendi.

Sol tarafı Lovik ve Nwakaeme takviyesi de canlandırmadı.

Onana az sayıda Karagümrük ataklarına karşı etkiliydi. İstanbul ekibinin tek sayısı Saviç'in ikramıydı. Bu kadar deneyimli bir oyuncunun çevre kontrolü yapmadan topu Onana'ya bırakması büyük hata.

Üç puanı hanesine yazdıran Trabzonspor artık Avrupa yorgunu rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.