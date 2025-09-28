Hasan Al: 'Trabzonspor ilerleyen haftalarda çok can yakar'

Trabzonspor’un son dakikalarda yediği 2 gole kafayı takmayın. Futbolda her türlü hata var. Elbette 4-1'den puan kaybı büyük yıkım olurdu. Zaten Onuachu'nun kenardaki büyük öfkesi her şeyi anlatıyordu. Bir anlık gaflet, cenneti cehenneme çevirebilirdi. Bu bir savunma yetersizliği değil, "maç bitti" sarhoşluğudur.

Saviç Batagov ikilisi iyi bir ikili.

Arif'in yaşadığı büyük talihsizlik. Çok iyi götürdüğü maçı hatalı bir geri pası ile berbat etti.

4 maç cezası biten Oulai'nin çok iyi kumaşı var. Hafta içi röportajında çok cesur olduğunu vurguladı. Ancak dün gece ki maçta fazla risk almadı. Oyunu iki yönlü oynayabiliyor. Süre aldıkça verimi olacaktır. Trabzonspor orta alanı Oulai ile nefes aldı diyebiliriz.

Olaigbe bir türlü beklenen patlamayı yapamıyor. Yetenekli gözüküyor. Ancak bunu sahaya yansıtamıyor. Kendini göstermesini bekleyip duruyoruz. Fatih Tekke onu kazanmak için büyük fedakarlık yapıyor. Falcoralli ön liberoda aranan oyuncu değil. Çabukluğu ile top kazanıyor. Ancak forvetle üretici ilişki kuramıyor. Bu bölgede Okay, Oulai ikilisi düşünülebilir Zubkov usta bir oyuncu. Çok daha iyisini yapabilir.

Onuachu aşırı özverili oynuyor. Çok geri geliyor. Kendisini gereksiz yoruyor. İlerde kalıp arkadaşları ona daha çok top getirmeli. Hırsıyla yeteneği ile Trabzonspor’a çok şey katıyor. Kısa sürede takımı sahiplenen çok az oyuncu çıkar. İşte Onuachu bunlardan biri. Gerçek Trabzonlu hırsına sahip.

Pina da umut vaat eden oyunculardan biri. İki gol attırdı. Çok kritik hamleler yaptı. Takımın en iyilerinden biriydi.

Trabzonspor yeni inşaa olan bir takım. Zaman zaman çok basit hatalar yapabilirler. Nitekim yapıyorlarda. Takım oturdukça bu tür hatalar azalacaktır. Genç oyunculara büyük yatırımı yapıldı. Sabırla kararlılıkla arkasında durmak gerekir.

İlerleyen haftalarda bu takım çok can yakar.

İyi takım markette satılmıyor. Sabredeceksiniz. Emek harcayacaksınız. Bedel ödeyeceksiniz. Acı çekeceksiniz. Taş taş üstüne koyacaksınız. Bir sanatçı yaratıcılığı ile iyi takımı üreteceksiniz. İşte bu takım benim eserim diyeceksiniz.

Fatih Tekke'nin maç sonrası "penaltı değil" açıklaması büyük talihsizlik. Mehmet Türkmen'in verdiği penaltı, ceza içindeki itiş kakışlara örnek bir penaltı. Türkmen'in VAR'ı kaale almadan kararının arkasında durması alkışlanacak bir hareket.

Son söz Özkan Sümer’den; ''Trabzonspor'un zamana, desteğe ve kazanmaya ihtiyacı var...''