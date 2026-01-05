Hasan Al yazdı: 'Beyler giydiğiniz Trabzonspor forması'

Trabzonspor, Süper Kupa'nın yarı finalinde Galatasaray'a 4-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Hasan Al, karşılaşmayı kaleme aldı.

Hasan Al'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"Lig maçının tadı başka. Dün akşam kazanma arzusu, oyuncu değişiklikleri ile hazırlık maçı motivasyonunda bir maç izledik.

İki takımda savunmada o kadar ciddi pozisyon hataları yaptı ki, asla bulundukları seviyeye yakışmadı.

Galatasaray'ın attığı dört golde Trabzonspor savunmasının ikramıydı. Adam kaçırmalar, rakibin boş bırakılması, hazırlık aşamasında top kaybı olmak üzere her türden hataya tanık olduk.

İki takım arasında ki en büyük fark; Galatasaray'ın yakaladığı pozisyonları atması, Trabzonspor'un ise atamamasıydı.

Özellikle Olaigbe atamadıkları ile maçın kaderini belirleyen oyuncu oldu. Maçı 2-2'ye getirecek pozisyonu yakaladı, atamadı. Maçı 3-2'ye getirecek pozisyonu yakaladı, atamadı.

Galatasaray mı kanatları çok iyi kullandı? Yoksa Trabzonspor mu çok beceriksizdi, takdir kamuoyunun.

Sol kulvarda Ozan-Olaigbe, sağ kulvarda Pina-Zubkov ikilisi çok aksadı.

Hadi Ozan'ın mevkisi değil. Fedakarlık yaptı. Ya diğerleri?

Orta alanda Folcareli maça iyi başladı. Sonra o da takıma uydu. Bouchouari henüz hazır değil.

Savunmanın merkezinde Batagov'a üzülüyorum. Yanındaki oyuncunun, sol ve sağ bekin hatalarını kapatayım derken perişan oldu.

Maçın son bölümünde Bordo Mavili oyuncular şuursuzca farkı azaltmaya giderken, tarihi bir hezimete de yol açabilirlerdi.

Oyuncular Trabzonspor formasını giydiğini asla akıllarından çıkarmamaları gerekir. Skor ne olursa olsun oyun disiplininden kopmamaları, oyun bütünlüğünü son dakikaya kadar korumalıdırlar.

Nitekim 2-0 geriye düşülen bir maçın Olaigbe ile 2-2'ye getirilme fırsatı doğması, niçin oyun disiplininden kopulmaması gerektiğinin kanıtıdır

Bu durumu oyunculara hatırlatmakta Fatih Tekke'nin görevi.

Elbette bu maçtan alınması gereken dersler var. Ancak kimse karamsarlığa kapılmasın. Onuachu, Ouali ve Saviç'in takıma katılması ve transferde eksiklerin tamamlanması ile çok şey değişecektir."