Mısır çeyrek final biletini uzatmalarda aldı!

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Mısır, Benin ile karşı karşıya geldi. Mısır, Benin karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mısır, 69. dakikada Marwan Attia'nın golüyle Benin karşısında 1-0 öne geçti. Benin, 83. dakikada Jodel Dossou ile 1-1'i buldu ve 90 dakika 1-1 sona erdi.

UZATMALARDA TUR ATLADI

Mısır, uzatmalara giden maçta 97. dakikada Yasser Ibrahim ile 2-1 öne geçti. Mısır, 120+4. dakikada Mohamed Salah ile bir gol daha bularak Benin'i 3-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Benin, turnuvaya veda etti.