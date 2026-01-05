Berkan Kutlu yeni takımına imzayı attı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.01.2026 22:41:00
Süper Lig ekibi Konyaspor, Galatasaray ile yollarını ayıran Berkan Kutlu'yu renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Berkan Kutlu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalya'da kamp yapılan otelde gerçekleşen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

MİLLİ TAKIMDA FORMA GİYDİ

İsviçre ekiplerinden Monthey alt yapısında futbol hayatına başlayan ve Sion, Alanyaspor, Genoa ve Galatasaray'da forma giyen Berkan, 8 kez A Milli Takım'da Ay-Yıldızlı formayı terletti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun, 18 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada "Berkan Kutlu'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

