Hasan Al yazdı: 'Bu yılın sürpriz takımı kesinlikle Trabzonspor'

Kasımpaşa yeni transferlerle dirençli bir takım olmuş.

Nwaiwu, geçen hafta kafalarda soru işareti bırakmıştı. Zaman en güzel cevabı veriyor. Nwaiwu, önsezisi çok güçlü bir oyuncu. Ayaklarını iyi kullanıyor. Batagov'la iyi bir ikili oluşturdu.

Yalnız Batagov, geçen haftaki hatayı bu hafta da yaptı. Golde Diabate'ye vurdurmaması gerekirdi.

Pina, ilk haftalardaki performansının uzağında.

Nihayet bir sol bek izledik. Olaigbe içeri giriyor. Lovik'in önünde derin bir koridor oluşuyor. Dün akşam çok etkili kenar orta yapamadı. Ancak bunun müjdesini verdi.

Trabzonspor'da ciddi anlamda kanat problemi var. Sol önde Olaigbe, sağ önde Zubkov üretken değildi. Çabaları başlamadan eriyip bitti.

Augusto ve Muçi'de inanılmaz verimsiz olunca, ilk yarı hücumda verimsizlik kaçınılmaz oldu.

İlk 45 dakikada tek bir pozisyon üretilememesi bunun en büyük kanıtı. Uzaktan atılan bir iki cılız şut dışında Kasımpaşa savunması hiç zorlanmadı. Üstelik net gol pozisyonuna giren İstanbul ekibi oldu.

İkinci yarının hemen başında Olaigbe - Onuachu değişikliği maçı çözdü. Onuachu'nun o boya rağmen ceza alanı içerisindeki teknik becerisi gerçekten fizik kurallarına aykırı.

Ouali başka bir oyuncu kadife paslar atıyor. Ölçülü ve yumuşak. Yaratıcılığı mükemmel. Oyun zekası harika.

Fransa ikinci liginden gelen Folcareli'nin geldiği seviye parmak ısırtıyor.

Kasımpaşa'nın attığı golde evet İrfan Can etkili pas verdi. Ancak orta alanda bu oyuncuyu karşılayan hiç bir oyuncunun olmaması gaflet.

Zubkov, tabi ki büyük usta. Akıl ve beceri dolu golle galibiyete imza attı, kötü oyununu sildi.

Trabzonspor oyun bütünlüğü yönünden olumlu mesajlar verdi. Her geçen hafta lehine. Üzerine koyan bir çok oyuncu var.

Bu yılın sürpriz takımı kesinlikle Trabzonspor.