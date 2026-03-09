Hasan Al yazdı: 'Maç 11'e 11 oynansaydı bu kadar kolay olmazdı'

Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Hasan Al, karşılaşmayı kaleme aldı.

Hasan Al'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"Kayserispor, Dorukhan'ın kırmızı kart görmesiyle maça 10 kişi başladı. Bir takım için bundan daha büyük bir handikap olamaz.

Rakibinin sayısal olarak eksilmesi Trabzonspor için avantaj oldu kuşkusuz.

Hamle üstünlüğünü eline alan Bordo Mavililer, ayağa paslarla oyunun kontrolünü elinde tutmak istedi.

İlginçtir 10 kişi kalan Kayserispor'du. Daha çok gol pozisyonuna giren de Kayserispor'du. Makarov ve Chalov'la bir çok pozisyonu cömertçe harcadılar. İki takım arasındaki güç farkı ortada.

Yakaladığınız bu pozisyonları atamazsanız, nasıl maç kazanacaksınız. Tabi Trabzonspor'un da 10 kişi rakibine bu kadar çok pozisyon vermesi ciddi bir zaaf.

Atamayana atarlar. Trabzonspor'un elinde Onuachu gibi çok önemli bir gol silahı var. Yakaladı mı affetmez. Nitekim Pina'nın mükemmel ortasını, harika bir kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. Hemen akabinde de penaltıyla farkı ikiye çıkardı. Trabzonspor hiç beklemediği bir anda 2-0 öne geçti.

Bordo Mavililerin attığı ilk golde görüldü ki, Onuachu'ya etkili kenar orta yaptığınızda rakip defans oyuncuları çaresiz kalıyor.

Maalesef Trabzonspor bu kenar ortaları üretemiyor.

Sağ taraf da Zubkov - Pina ikilisi sol taraftaki Mustafa - Muçi ikilisine oranla daha verimliydi. Mustafa sürekli içeri giriyor. Fatih Tekke sol tarafa bir çözüm üretmeli. İkinci yarı Nwakaeme'yi oyuna soktu. Ne var ki bu oyuncu temposunu bir türlü bulamıyor. Bulması da zor.

İkinci yarının başında fark Zubkov'la üçe cıkınca maç bitti. Trabzonspor oyunu tamamen rölantiye aldı. Top çevirerek zamanı öldürmeye çalıştı. Kayserispor da teslim oldu...

Son bölümde gelen gol Kayserispor'u biraz canlandırır gibi oldu. Hatta direkten dönen Mustafa'nın gol vuruşu gol olsa maça biraz heyecan gelecekti.

Trabzonspor bu sezon bu kadar rahat maç kazanmadı. Hiç zorlanmadan hanesine üç puanı yazdırdı.

Maç 11'e 11 oynansaydı elbette bu kadar kolay olmazdı."