Hasan Al yorumladı: 'Trabzonspor para Galatasaray kaleci kazandı'

Teknik direktör ve yorumcu Hasan Al, Milli takım ve Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır’ın transferini değerlendirdi. Hasan Al, Galatasaray’ın büyük bir transfere imza attığını söyledi.

Hasan Al’ın yorumu şu şekilde:

“Uğurcan Çakır, 2012 yılından bu yana aralıksız 13 yıl Trabzonspor'a hizmet etti.

Karakteriyle, yeteneği ile büyük değer kattı.

Mucizevi kurtarışlarıyla Bordo Mavililerin 8. şampiyonluğuna imza attı.

Sadece kaleciliği ile değil örnek davranışlarıyla gençlere rol model oldu.

Trabzonspor’un zor günlerinde takımına hayat verdi.

Herkes oyundan düştü, o kalesinde devleşti.

Sözleşme yenilerken kolayca imzasını attı...

Trabzonspor’a hiç bir zaman sorun çıkarmadı.

Yaş 29.

Artık futbol hayatının son virajı.

Türk futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirerek Galatasaray’a transfer oldu.

Trabzonspor’a büyük para kazandırdı.

Kendisi de geleceğini garanti altına aldı.

Keşke her futblcu Uğurcan gibi kulübüne hizmet etse.

Uğurcan'ın bundan sonra Trabzonspor’a vereceği çok şey yok. İstediği kadar kendini zorlasın, motivasyon olarak belli bir seviyenin ötesine geçemez.

Daha iyi konsantre olması için bir değişikliğe ihtiyacı vardı.

O değişiklik gerçekleşti.

Uğurcan'ın Galatasaray’da çok başarılı olacağına inanıyorum.

Yeni bir kulüp.

Yeni bir heyecan.

Yeni bir macera.

Ve şampiyonlar ligi.

Var olan potansiyelini kullanmasını sağlayacaktır.

Uğurcan Çakır bütün güzellikleri fazlasıyla hakediyor.

Hayırlı olsun.”