Hasan Al, Trabzonspor - Samsunspor maçını değerlendirdi: 'Trabzonspor doğru yolda'

"1-0 öndesiniz. Maçı 90. dakikaya kadar getirmişsiniz. Mouandilmadji, geliyor üç kişinin arasından golü atıyor. Galibiyeti kaçırıyorsunuz.

Ondan önce, Samsunspor, Perşembe günü çok yüksek tempoda oynayan ve yorulan Mouandilmadji'yi 109 dakika sahada tuttu. Bu oyuncu berberlik golünü attı.

Trabzonspor ise ilerde ayağında top tutan hafta boyu dinlenmiş Zubkov ve Onuachu'yu dışarı aldı. Yerlerine Cihan ve Sikan gibi ayağında top tutamayan iki oyuncuyu soktu.

Trabzonspor maçın genelinde yaptığı doğruları, maçın son bölümünde heba etti.

İlk 25 dakika rakibine nefes aldırmadı. Önde basarak topu kolay kazandı. Yüksek tempoyla hataya zorladı. Nitekim bunda da başarılı oldu. Organize atakla bulduğu gol dışında maçı koparacak fırsatlar da yakaladı. Ancak değerlendiremedi. Augusto'nun direkten dönen topu büyük şanssızlıktı.

25. dakikadan sonra Samsunspor oyunu dengeledi. Trabzonspor’un üzerine gitti.

Ama hücumda etkili olamadı.

Mouandilmadji ile üç pozisyon yakaladı Samsunspor. İlkini Uğurcan ayakları ile çıkardı. İkincisini iyi kapattı, koluna çarpan top kornere çıktı. Üçüncüsü ise gol oldu.

Uzaktan atılan etkisiz şutlar dışında Samsunspor'un tüm hücum aksiyonu Mouandilmadji ile girilen pozisyonlardı. "Trabzonspor savunması bu oyuncuyu durduramadı" desek abartmış olmayız.

Bordo Mavililerin iyi oynadığı, kötü oynadığı bölümler oldu. Zaman zaman tempoyu yükselttiği, alçaltığı dönemler oldu. Ancak oyunun kontrolünü rakibine hiç vermedi.

Pina ve Augusto'nun sakatlanarak çıkması da Trabzonspor'un oyun planını bozdu.

Sağa Mustafa, sola Arif düşüncesi verimli olmadı.

Sonradan oyuna giren oyuncular beklenen katkıyı sağlamadı.

Atanla tutanınız iyiyse genelde kazanıyorsunuz. Onuachu attı, Uğurcan tuttu. Ancak Trabzonspor kazanamadı.

Maçın yıldızı Batagov'du. Her geçen hafta üzerine koyuyor.

Son dakikada kaçan galibiyet elbette büyük üzüntü yarattı.

Ancak Trabzonspor yeni inşaa olan bir takım. Zaman zaman gel gitler olacak... Ani form düşüşleri, çıkışları yaşanacak... Kötü oynayarak kazanacak... İyi oynayarak kaybedecek...

İşte önemli olan bu dönemde sabırla, kararlılıkla takımın arkasında durmaktır..Eksikler olunca takviye etmektir.

İyi bir iskelet kadro gökten yere zembille inmez. Emekle oluşturulur.

Trabzonspor doğru yolda."