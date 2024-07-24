Hasan Arat, Kulüpler Birliği seçimi ardından konuştu: 'Beşiktaşlılar gurur duysun'
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Ali Koç'un Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilmesinin ardından görüşlerini aktardı. Kendisinin aday gösterilmesi isteği nedeniyle kulüplere teşekkür eden Arat, "Şu anda tek önceliğim Beşiktaş. Çok büyük teveccüh gösterdiler. Tüm kulüp başkanlarına Beşiktaş camiası adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası konuştu.
Kulüplerin kendisini Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçmek istemesine rağmen görevi kabul etmeyen Hasan Arat, "Benim camiama sözüm var. Şu anda tek önceliğim Beşiktaş. Çok büyük teveccüh gösterdiler. Tüm kulüp başkanlarına Beşiktaş camiası adına teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a duyulan bu güven çok kıymetlidir. Beşiktaş bunu hak eden bir kulüptür. Bugün, burada bir kez daha gösterilen güvenden dolayı memnun olduğumu ifade etmek isterim. Ben, bu görevden affımı istedim çünkü Beşiktaş'ta yapacağımız çok iş var. Önümüzde çok önemli hedefler var" diye konuştu.
"BEŞİKTAŞLILAR, BEŞİKTAŞ'LA GURUR DUYSUNLAR"
Açıklamalarına devam eden Arat, Ali Koç'un yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilmesiyle ilgili, "Ali Bey bugüne kadar bu görevi çok güzel götürdü. Tekrardan kabul etmesinden dolayı memnun olduk. Kendisine ve yeni seçilen yönetime başarılar diliyorum. Her konuda yardımcı olacağız onlara. Kulüpler Birliği'nin birlik içerisinde olması lazım. Türk futbolunun meselelerine yoğun bir şekilde çözüm bulmak için çalışacaklarına inanıyorum. Biz de her türlü desteği vereceğiz. Yeni seçilen federasyonun önemli işler yapacağına inanıyorum. Yeni federasyon ve kulüpler birliği, iyi işler yapacaktır" dedi.
Son olarak camiası Beşiktaş'a seslenen Hasan Arat, "Beşiktaşlılar, Beşiktaş'la gurur duysunlar. Beşiktaş'a gösterilen bu teveccüh şahsıma değil, camiamadır. Beşiktaş her zaman Türkiye'de bu güvene layıktır. Bize gösterilen teveccühe tekrar çok teşekkür ediyorum" sözlerini sarf etti.
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