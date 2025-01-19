Hasan Arat'tan flaş açıklama: 'Gerçekleri açıklayacağım'

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, açıklamalarda bulundu.

Hasan Arat'tan flaş açıklama: 'Gerçekleri açıklayacağım'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2025 - 22:03

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, görevden ve siyah-beyazlılardan ayrılmasının ardından Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.

Hasan Arat, "Ben İstanbul'dayım. Yakında çıkıp olup biteni açıklayacağım. Benim hayatım değişmedi. Yaşadığım bir hayat var. 65 yaşından sonra ikinci bir hayat mı yaşayacağım? Ben Beşiktaş'ta başkanlık yaptım. Beşiktaş'ı hiçbir zaman hayatımdan çıkarmadım, çıkaramam. Böyle bir şey olabilir mi? Çok yanlış işler oldu. Odamı bile toplamadan ayrıldım. Yaşadıklarım Beşiktaş tarihinde bir ilktir. Sağlık sorunlarım vardı, düzeliyorum. Yaşananlar beni daha çok üzdü. Sorumlu olduğum, bana güvenen, beni seven, beni seçen insanlar için tüm gerçekleri açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Arat, "Beşiktaş için Beşiktaş'ın iyiliği için her zaman duacıyım. Yeni hoca Beşiktaş için hayırlı olsun. Beşiktaş'ın menfaatleri için gitmem gerekiyordu, gittim. Susmam gerekiyordu, sustum" sözlerini sarf etti.


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