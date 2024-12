Hasan Arat'ın canlı yayın programı ertelendi!

Yayınlanma: 22.12.2024 - 16:52

Güncelleme: 22.12.2024 - 16:52

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat'ın canlı yayın programı iptal oldu.

Arat'ın programı, Beşiktaş'taki kongrenin ardından yapılacak.

İşte Candaş Tolga Işık'ın açıklaması:

"Hasan Arat'la yapacağımız bu haftaki Az Önce Konuştum'la ilgili olarak her iki başkan adayıyla konuştum, her ikisi de programın 5 gün sonra yapılacak seçimlere etkisi konusunda endişelerini dile getirdiler. Bunun üzerine Sayın Hasan Arat'ı arayarak programla ilgili iki başkan adayının endişelerini ilettim ve programın seçimden sonra yapılmasının daha doğru olduğunu söyledim. Kendisi de, "Doğru düşünmüşsünüz. Bu durum beni de rahatsız eder. Benim için de uygundur öneriniz" dedi. Programı kongre sonrası Sayın Hasan Arat'a uygun bir tarihte yapacağız. Başkanlık yarışında her iki adaya da tekrar başarılar diliyorum. Kazanan Beşiktaş olsun."