Hasan Arat'ın canlı yayın programı ertelendi!
Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat'ın canlı yayında yapacağı program ileri bir tarihe ertelendi.
Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat'ın canlı yayın programı iptal oldu.
Arat'ın programı, Beşiktaş'taki kongrenin ardından yapılacak.
İşte Candaş Tolga Işık'ın açıklaması:
"Hasan Arat'la yapacağımız bu haftaki Az Önce Konuştum'la ilgili olarak her iki başkan adayıyla konuştum, her ikisi de programın 5 gün sonra yapılacak seçimlere etkisi konusunda endişelerini dile getirdiler. Bunun üzerine Sayın Hasan Arat'ı arayarak programla ilgili iki başkan adayının endişelerini ilettim ve programın seçimden sonra yapılmasının daha doğru olduğunu söyledim. Kendisi de, "Doğru düşünmüşsünüz. Bu durum beni de rahatsız eder. Benim için de uygundur öneriniz" dedi. Programı kongre sonrası Sayın Hasan Arat'a uygun bir tarihte yapacağız. Başkanlık yarışında her iki adaya da tekrar başarılar diliyorum. Kazanan Beşiktaş olsun."
Spor Haberleri
- Dybala'dan transfer açıklaması!
- Gürcistan Başbakanı açıkladı: Seçimler yenilenecek mi?
- Hasan Arat'ın canlı yayın programı ertelendi!
- Dybala yıldızlaştı, Roma 5 golle kazandı!
- Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u devirdi!
- Jose Mourinho'dan sağlık durumu hakkında açıklama!
- Zorlu mücadelede üçüncü gol geldi!
- Roma'dan flaş Paulo Dybala açıklaması!
- Manchester United'a hazırlık maçından dev gelir!
- Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi!
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- Türkiye'nin en ünlü tekstil devi kapandı
- SMA'lı bebeğin babası intihar etti!
- Salonu terk ettiler!
- 'Bunu da yaptınız, yazıklar olsun!'
- Türkiye bağlantıları dikkat çekti!
- Muğla'da helikopter kazası: 4 kişi öldü!
- Fenerbahçe'den Jose Mourinho kararı!
- 'Su sorununu çözmek, DSİ'nin görevi değil'
- 'Ev hapsi' kararının ardından ilk kez konuştu