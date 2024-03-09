Hasan Arat'tan Galatasaray'a gönderme: 'Hangi salıncağa kimlerin bindiğini...'

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a gönderme yapan Hasan Arat, "Türkiye'de hangi salıncağa kimlerin bindiğini herkes bilir" dedi.

AA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 16:40
Hasan Arat'tan Galatasaray'a gönderme: 'Hangi salıncağa kimlerin bindiğini...'
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu toplantısında, "Beşiktaş kimsenin kayığına binmez" dedi.

Hilton Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen 2024 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısının kapanışında konuşan Arat, Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı kulübün yaptığı paylaşımlara değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ebedi dost, ezeli rakipler saygı içinde olmalılar. Maçlar kazanılır kaybedilir. Herkesin müzesinde yeteri kadar kupası var. Beşiktaş 121 yıllık kulüp. Bu kulüpleri idare edenlerin toplumun ve kulüplerin değerlerini ciddiye almalılar. Yaptıkları küçük bir hareket milyonları yanlış yöne sürükleyebilir. Geçen hafta yaşadığımız olay, tatsız bir olaydır. Arkadaşları uyardım, '23 yaşında bir çocuğun yaptığı iş, düzeltmemiz lazım dediler' ama stadı terk ettikten sonra farklı konuştular. Kalabalıkta konuştuğunuzu yalnızken de konuşacaksınız. Beşiktaş kimsenin kayığına binmez. 121 yıldır kartalı kimse kafese sığdıramadı. Kartal özgürdür, özgür olmaya devam edecektir. Türkiye'de hangi salıncağa kimlerin bindiğini herkes bilir".

"SAKIN YANLIŞ YAPMAYIN"

Camiaların, sembol isimlerine saygılı davranılması gerektiğini vurgulayan Arat, "Seba'dan Sami Yen'den bahsediliyor. Hem kendi hem rakip taraftarlara sesleniyorum, camialarımızın büyükleriyle ilgili sakın yanlış yapmayın. Biz onların mezarına gittiğimizde Ali Sami Yen'in mezarını da ziyaret ediyoruz. Sakın ha camiaların büyüklerini rencide etmeyin. O işleri yönetenler de bunu bahane ederek kötü yönetim sergilemesinler, camiaların 100 yıllık dostluklarına zarar vermesinler" diye konuştu.


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