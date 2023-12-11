Hasan Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kadro dışı kalan 5 oyuncunun transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Arat, 'Devre arasında iyi teklifler gelmesi halinde değerlendireceğiz' ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 19:51
Hasan Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fransız ajansı AFP'ye transfer açıklamalarında bulundu.

Hasan Arat, "Bir numaralı önceliğimiz daha iyi bir takım oluşturmak. Kış transfer döneminde kadromuzdaki boşlukları dolduracağız" dedi.

Sözlerine devam eden Arat, "Kadro dışı bırakılanlar oyuncular ile ilgili devre arasında iyi teklifler gelmesi halinde değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş yönetimi, Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Eric Bailly'nin kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.


Hasan Arat beşiktaş kadro dışı

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