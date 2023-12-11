Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 11.12.2023 - 16:34

Güncelleme: 11.12.2023 - 16:34

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak'tan önemli açıklamalar geldi. Sancak, Beşiktaş'la adı geçen Yusuf Sarı için konuştu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Akdeniz ekibinin başkanı, ödeme konusunda sıkıntı yaşandığı haberlerinin de kısmen doğru olduğunu söyledi. Murat Sancak, açıklamasında, "Bazı çıkan haberler ile ilgili bilgilendireyim, maaşlar konusunda sıkıntılar haberleri kısmen doğru. Bu her kulüpte olabilecek konular ama bilinmez Adana Demirspor'da olunca herkes balıklama atlıyor, herkes kendi takımını takip etsin derim. Kulüp kendi imkanlarıyla işini sürdürmeye çalışıyor. Profesyonel olarak, alacaklarda gecikmeler olunca haliyle ödemelerde de gecikme olur, aşılmayacak bir durum değildir" dedi.

YUSUF SARI İÇİN BEŞİKTAŞ İDDİASI



Murat Sancak, takımdan ayrılmak isteyen oyuncular olduğu yönündeki iddialar için, "Bazı futbolcular ayrılmak istiyor haberleri ise gitmek isteyeni hiçbir zaman zorla tutmadık, tutmayacağız da, devre arasında gidecekler ve geleceklerde olacak futbolun ruhunda bunlar var" dedi.

Murat Sancak, Beşiktaş ile adı geçen Yusuf Sarı için, "Yusuf sarı ile alakalı Beşiktaş'tan herhangi bir teklif bana ulaşmadı ama yurt dışından 3 kulüp ciddi bir şekilde ilgileniyor. Ederini bulan her futbolcu gitmek isterse ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın. Ama transfer konuları bugünün değil transfer döneminde bakılır" sözlerini sarf etti.