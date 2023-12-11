Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Transfer iddiasına resmi yanıt!

Yayınlanma: 11.12.2023 - 15:35

Güncelleme: 11.12.2023 - 16:08

Beşiktaş'tan transfer konusunda bir açıklama geldi.

Siyah-beyazlılar, Konyasporlu Francisco Calvo'ya ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün bazı oyuncularla transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır.

Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

CALVO İLE İLGİLENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

DHA'nın haberine göre, Beşiktaş'ta sakatlıklar ve kadro dışı olaylarından sonra stoper bölgesinde takviye yapmak için harekete geçti.

Beşiktaş son olarak Konyaspor'da forma giyen 31 yaşındaki Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Samet Aybaba'nın listesinde bulunan Francisco Calvo'nun, Konyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

KONYASPOR'DA 51 MAÇA ÇIKTI

Önceki sezonun yaz transfer döneminde Konyaspor'a katılan Francisco Calvo, 51 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gollük skor katkısı verdi.