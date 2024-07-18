Hasan Arat'tan TFF seçimi açıklaması: 'Kime oy verdiğimizi açıklayacağız'

Yayınlanma: 18.07.2024 - 13:08

Güncelleme: 18.07.2024 - 13:08

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF Başkanlık Seçimi esnasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesini değerlendiren Arat, "Sonuçların sandıkta belirleneceği bir seçim olması en büyük dileğimizdir fakat şunu söylemek isterim; böylesine önemli kişiliklerin, UEFA İcra Kurulu'nda yer alan bir kişinin adaylığa müracaat ettikten sonra adaylıktan çekilmesi, Türkiye için tarihe geçecek notlardan birisidir. Bu çok üzücü bir durumdur. Keşke herkes adaylığa devam etseydi, bu daha doğru olurdu. Yine de demokrasiye güvenimiz tamdır" dedi.

"KARARIMIZ SANDIKTAK NETİCEYİ BELİRLEYECEKTİR"

Seçimde hangi adayı destekleyecekleri hakkında konuşan Arat, "Biz Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, adaylar kendi programlarını tanıttıktan sonra bir araya gelip kendi kararımızı vereceğiz. Bu kararımız, sandıktaki neticeyi belirleyecektir. Kararımız, kendi delegelerimizin fikirleri doğrultusunda olacaktır. Beşiktaş olarak duruşumuz çok nettir. Uzun zamandan sonra iki adaylı seçim oluyor, adayların çıkması projeleri tetikler. Yönetimler daha vasıflı insanlar tarafından kurulmaya çalışılır" ifadelerini kullandı.

"KİME OY VERDİĞİMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ"

TFF'deki düzenin değişmesi gerektiğini söyleyen Arat, "Kimse birilerinin adamı olmamalı. Burada bulunan insanlar kulüplerinin yeleğini çıkartmak zorundadırlar, aksi takdirde güven kaybı olur. Yine aynı zamanda VAR kayıtlarının açıklanması önemlidir. En kilit konu şeffaflıktır, şeffaflık devam etmezse biz kamuoyu ile her sıkıntımızı paylaşırız. MHK çok önemlidir, VAR hakemleri yabancı hakemler geldikten sonra daha farklı oldular. Biz zaman zaman yabancı hakem denenmesini de destekliyoruz. Rekabet iyi bir şeydir. Beşiktaş, adayların açıklamalarından sonra seçimle ilgili kararını verecektir. Biz 3 alternatifli bir karar da alabiliriz. Yabancı sınırı çok sıkıntılı bir durum. Yapılmış kontratlar var, en azından kontratlı oyunculara bir süre tanınabilirdi. Kulüplerin eli, kolu bağlanıyor. TFF bu oyuncular hakkında daha esnek davranmalı. Seçimin her dakikasını çok yakından takip edeceğiz ve seçimde oyumuzu attıktan sonra kararımızın ne olduğunu açıklamaktan da çekinmeyeceğiz" sözlerini sarf etti.

"SEÇİMDE BAĞIMSIZ DURUYORUZ"



Öte yandan Habertürk'e açıklamalarda bulunan Hüseyin Yücel, "Biz bu seçimde bağımsız duruyoruz. Ortada duruyoruz. Hangi aday seçilirse tebrik ederiz. Kim seçilirse seçilsin adil ve şeffaf olmalı. Geçen sene sergilenen yönetim tekrar edilirse çok ağır bir şekilde tepkimizi ortaya koyarız. Geçen seneki gibi bir takım varmış gibi davranılırsa, gerekeni yaparız. Köprüden önce son çıkış, bu seçim bu yüzden çok önemli" dedi.