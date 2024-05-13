Hasan Arat'tan transfer hamlesi: Genç futbolcunun temsilcisi ile görüştü!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, Belçika ekibi Standard Liege’de top koşturan 19 yaşındaki futbolcu Cihan Çanak’ın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 12:53
Hasan Arat'tan transfer hamlesi: Genç futbolcunun temsilcisi ile görüştü!
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Yeni sezon transfer çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş’ın listesindeki futbolculardan biri de Belçika’da Standard Liege forması giyen Cihan Çanak.

Süper Lig’den birçok talibi olan Cihan için siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat devreye girdi.

HASAN ARAT DEVREYE GİRDİ

İHA'nın haberine göre Başkan Arat ile Cihan Çanak’ın temsilcisi bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde, söz konusu görüşmede tarafların transfere dair fikir alışverişinde bulunduğu herhangi bir bonservis bedelinin ise konuşulmadığı kaydedildi.


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