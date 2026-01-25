Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hasan Şaş'tan Galatasaraylı yıldıza eleştiri: 'Menajer mi oynuyor senin yerine?'

Hasan Şaş'tan Galatasaraylı yıldıza eleştiri: 'Menajer mi oynuyor senin yerine?'

25.01.2026 09:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Hasan Şaş'tan Galatasaraylı yıldıza eleştiri: 'Menajer mi oynuyor senin yerine?'

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi. Hasan Şaş, sarı kırmızılıların performansını değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi. Sarı kırmızılılar liderliğini sürdürdü. Galatasaray efsanesi Hasan Şaş, Spor ON Youtube kanalında Galatasaray'ın performansını değerlendirdi. 

İşte Hasan Şaş'ın yorumları:

"Galatasaray 33. saniye öne geçiyor. Ama Galatasaray takımı bir şeyin zorunu çekiyor o maçı kendi lehine çevirmek için. Dua etsinler Atletico Madrid maçından sonra Galatasaray'ın maçı Karagümrük ile. Galatasaray bugün yürüyerek maç kazandı.

Galatasaraylı oyuncular, bu iş şakaya gelmez. Bugün mesela bu maçı atlattınız, içeride Kayserispor maçı var, böyle çantada keklik gibi zannedersiniz, bir puan kaybetmenizle Fenerbahçe önünüze geçer. Bak sahada çok olmayan bir oyuncu iki gol attı, Sara iki gol attı. Diğer oyuncular vasat oynadı."

"MENAJER Mİ OYNUYOR SENİN YERİNE?"

"Ne oldu Torreira? Menajer mi oynuyor senin yerine? Menajer mi senin stresini çekiyor? Duygusal anlamda çöküşünü veya yükselişini menajer mi hallediyor? Bir açıklama yaptı o gün bugündür yok işte. Torreira, bırak, sen Galatasaray'da mutlusun, Seni seviyorlar, 5 milyon euro maaş alıyorsun, gideceğin takım sana 2 milyon 3 milyon euro vermiyor. Çıktı bir tane menajer açıklama yaptı, o gün bugündür yoksun.

Torreira menajerine diyecek ki, sen böyle açıklama yapıyorsun ama beni stresi sokuyorsun, benim ciğerim patlıyor, ben koşuyorum, ben depar atıyorum, ben pres yapıyorum. E ne oldu? Hadi menajer kurtarsın."

"YUNUS'UN, BARIŞ'IN KENDİNE GELMESİ LAZIM"

"Yunus'un, Barış'ın kendine gelmesi lazım. Yunus'u da ağrıları var biliyorum. Sara daha atak, daha mücadeleci olması lazım. İlkay'ın daha verimli olması lazım, daha verimli. İlkay ne kadar piyasaya çıkarsa Galatasaray'ın oyun kalitesi yükselir.

Abdülkerim ile Sanchez'e bir es vermek lazım. Kötü olduklarından dolayı değil, Galatasaray'ın yediği yılda Abdülkerim'in ofsaytı bozduğundan dolayı değil. Ya bu adamların dinlenmeye ihtiyacı yok mu? Transferde geçen isimler ön taraf, Galatasaray'ın en lazım olan tarafı stoper. Abdülkerim ile Sanchez'in dinlenecek iki saati yok."

İlgili Konular: #galatasaray #Karagümrük #Hasan Şaş

İlgili Haberler

Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a kötü haber!
Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a kötü haber! Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, cezalı duruma düştü.
Victor Osimhen, Galatasaray'da 50 gole ulaştı
Victor Osimhen, Galatasaray'da 50 gole ulaştı Galatasaray'ın Karagümrük'ü 3-1 yendiği karşılaşmada ağları havalandıran Victor Osimhen, sarı kırmızılı ekipteki 50. golünü kaydetti.
Videoyla duyurmuşlardı... Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, İstanbul'da!
Videoyla duyurmuşlardı... Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, İstanbul'da! Galatasaray, Girona'da forma giyen Yaser Asprilla ve kulübüyle anlaştı. Kolombiyalı futbolcu, transferi tamamlamak için İstanbul'a geldi.