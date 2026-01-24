Cumhuriyet Gazetesi Logo
Victor Osimhen, Galatasaray'da 50 gole ulaştı

24.01.2026 22:37:00
Galatasaray'ın Karagümrük'ü 3-1 yendiği karşılaşmada ağları havalandıran Victor Osimhen, sarı kırmızılı ekipteki 50. golünü kaydetti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın 55. dakikasında takımının üçüncü, kendisinin ise ilk golünü atan Osimhen, Süper Lig'deki 13. maçında 7. kez fileleri havalandırmış oldu.

50. GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızılı takımdaki ikinci sezonunu geçiren Victor Osimhen, kulüp tarihinin en golcü yabancıları listesinde yükselmeye devam ediyor.

Galatasaray formasıyla 2 sezonda 59. resmi maçına çıkan 27 yaşındaki santrfor, toplamda 50 gole ulaştı. Galatasaray tarihinin en golcü 5. yabancı oyuncusu olan Osimhen, 2 kez daha fileleri havalandırması durumunda 51 gollü Bafetimbi Gomis'i geçerek 4. sıraya yerleşecek.

İlgili Konular: #galatasaray #Karagümrük #victor osimhen

