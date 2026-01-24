Videoyla duyurmuşlardı... Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, İstanbul'da!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lang'ın ardından bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sarı-Kırmızılılar, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla ve kulübü Girona ile anlaşma sağladı.
Asprilla'nın ilk etapta kiralık olarak takıma katılacak, belirli sayıda maça çıkması durumunda ise zorunlu satın alma maddesinin devreye girecek.
İSTANBUL'A GELDİ
Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'a transferini tamamlamak için cumartesi gecesi saat 23.30 sularında İstanbul'a geldi.
TOPLAM MALİYET 23 MİLYON EURO
Asprilla'nın bonservisiyle takıma katılması durumunda Sarı-kırmızılılara toplam maliyeti 23 milyon Euro civarında olacak.