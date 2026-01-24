Cumhuriyet Gazetesi Logo
Videoyla duyurmuşlardı... Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, İstanbul'da!

24.01.2026 23:50:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray, Girona'da forma giyen Yaser Asprilla ve kulübüyle anlaştı. Kolombiyalı futbolcu, transferi tamamlamak için İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lang'ın ardından bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılılar, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla ve kulübü Girona ile anlaşma sağladı.

Asprilla'nın ilk etapta kiralık olarak takıma katılacak, belirli sayıda maça çıkması durumunda ise zorunlu satın alma maddesinin devreye girecek.

İSTANBUL'A GELDİ

Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'a transferini tamamlamak için cumartesi gecesi saat 23.30 sularında İstanbul'a geldi.

TOPLAM MALİYET 23 MİLYON EURO

Asprilla'nın bonservisiyle takıma katılması durumunda Sarı-kırmızılılara toplam maliyeti 23 milyon Euro civarında olacak.

