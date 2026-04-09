Hasan Şaş'tan Mauro Icardi iddiası: 'Trabzonspor maçında 2 tane gol atsaydı...'

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği Trendyol Süper Lig erteleme maçı sonrası Hasan Şaş, sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Icardi ile sporON YouTube kanalında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Hasan Şaş'ın açıklamaları şöyle:

"Sezon sonuna kadar bir anlaşması var Icardi'nin. Bu sözleşmeye Galatasaray bekleyelim dedi, Icardi de duygusal davrandı. Mukavele imzalamadığım yerde nasıl konsantre olacağıma geldi iş. Aslında çok dillendirilmiyor bu iş. Icardi geçen hafta Trabzonspor maçında 2 tane gol atsaydı, Galatasaray'ı hissetseydi bu hafa içi Galatasaray, Icardi ile sözleşme imzalardı. Çünkü Icardi izin istiyor veriyorlar, Okan Buruk idare ediyor, başkan idare ediyor.

Ligin son haftasına gelinmiş Icardi 10 gün izin yapıyor. Sen yönetici olsan, başkan olsan Icardi'nin sözleşmesini nasıl yenileyeceksin. Icardi de diyor ki, 'Bunlar benimle sözleşme imzalamayacak' onun da konsantrasyonu öyle düşüyor. Bazen senin gelmen lazım zorla o kontratı alman lazım."