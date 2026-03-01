Hasan Şaş, Galatasaraylı 3 ismi topa tuttu: 'Kimse kusura bakmasın...'

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, sarı-kırmızılıların Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçı SporON'da değerlendirdi.

“SARA GELDİĞİNDEN BERİ EN KÖTÜ MAÇLARINDAN BİRİNİ OYNADI”

Alanyaspor maçının rotasyon için en doğru karşılaşma olduğunu belirten Hasan Şaş, "Leroy Sane ve Gabriel Sara'nın performansını eleştirdi. Şaş, "3 gün sonraki maçtan dönüyorsanız burada beklediğim oyuncular olur. Beklediğim oyunculardan biri Leroy Sane. Leroy Sane'yi 'Tek başına maç kazandır' diye aldılar. Sara belki Galatasaray'a geldiğinden beri en kötü maçlarından birini oynadı, Torreira'yı tek başına orta sahada bıraktı" ifadelerini kullandı.

SACHA BOEY YORUMU

Galatasaray'ın Sacha Boey'in bonservisini alması gerektiğini vurgulayan Hasan Şaş, "Sacha Boey elinden geleni yaptı. İyi bir Boey'i Galatasaray mümkünse kapatsın, sağ beki Boey'e teslim etsin" dedi.

HASAN ŞAŞ'TAN GALATASARAY'IN SOL TARAFINA ELEŞTİRİ

Galatasaray'ın solunda oynayan Eren Elmalı, Jakobs ve Noa Lang'ı eleştiren Hasan Şaş, "Sezon sonuna kadar bize şunu gösterecekler; ya siz burada devam etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Kimse kusura bakmasın. Sol tarafta işleyen akınımız yok, işleyen bir fiziksel mücadelemiz yok. Noa Lang kötü oynadı, Eren Elmalı kötü oynadı. Jakobs maça girdi mi girmedi mi belli değil" şeklinde konuştu.

Hasan Şaş son olarak Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in, Juventus maçının yorgunluğunu yaşadığını belirtti.