Hasan Şaş'tan Galatasaraylı 2 futbolcuya sert eleştiri: 'Siz kendinizi ne zannediyorsunuz?'

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 23. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısının da büyük bir bölümü böyle geçilirken Konyaspor, 75'te Adil Demirbağ ve 81'de Blaz Kramer'in golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'deki Konyaspor-Galatasaray maçının ardından Hasan Şaş, mücadeleyi sporON YouTube kanalında değerlendirdi. Şaş, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede Galatasaray'dan Gabriel Sara ve Uğurcan Çakır'ın açıklamalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Hasan Şaş açıklamasında, "Hikaye anlatmayın. Zor bir maç olacağını bilen kişi o maçı galibiyetle bitirir. Kimseyi kandırmayın. Kusura bakmayın ama kimseyi kandırmayın. Sen bana ne anlatıyorsun bana? Maçtan önce konuşun ki bunları maçı kazanın. Siz futbolu bir gün mü zannediyorsunuz?" dedi.

Maçın ardından Hasan Şaş ayrıca şunları söyledi:

"Juventus'a, Liverpool'a, Avrupa'da sizi mat edecek takımlar karşı nasıl oynuyorsanız Türkiye'deki takımlar da size karşı öyle oynuyor. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Şampiyonlar Ligi'nde sizden daha güçlü takımlara karşı sahada basmadık yer bırakmazken Türkiye Ligi'ndeki Kocaelispor, Konyaspor'un nasıl oynayacağını bilmiyor muydunuz? Juventus'u yenince kendinizi Juventus'un önünde bir takım olduğunuzu mu zannettiniz?"