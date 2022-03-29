Hasan Şaş'ın oğlu Yusuf Deniz Şaş, Arda Turan'la takım arkadaşı oldu

29 Mart 2022 Salı, 11:51

Galatasaray altyapısında forma giyen Hasan Şaş'ın oğlu Yusuf Deniz Şaş, bugün Galatasaray A takımıyla yapılan maçta forma giydi.

ARDA TURAN, YUSUF DENİZ ŞAŞ'A KARŞI

Antrenmanda Arda Turan ile karşı karşıya gelen Yusuf Deniz Şaş fizik olarak babası Hasan Şaş'a benzerliği ile şaşırttı. Arda Turan geçmiş yıllarda Hasan Şaş ile aynı dönemde Galatasaray formasını beraber terletmişti.

'BİRİ OĞLUM, BİRİ KARDEŞİM'

Galatasaray'ın unutulmaz kadrosunda yer alan Hasan Şaş ise oğlu Yusuf Deniz Şaş ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şaş "Zaman geçer, Fotoğraflar değişmez… Biri oğlum, biri kardeşim… HER ŞEY GALATASARAY İÇİN" diyerek Galatasaray sevgisini dile getirdi.



