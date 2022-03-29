Işıtan Gün'den Burak Elmas'a yanıt: Hep birlikte istifa
Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi, mali açıdan ibra edilirken idari açıdan ibra edilmedi. Sarı-kırmızılı yönetici Vahap Tanrıverdi, Başkan Burak Elmas ile Işıtan Gün arasındaki diyaloğu aktardı.
Galatasaray yöneticisi Vahap Tanrıverdi, mali yönden ibra edilip idari yönden ibra edilmedikleri olağan genel kurul toplantısı ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Bir televizyon programına konuşan Tanrıverdi, "Işıtan kardeşim oraya geldiğinde kulise geçmeyip kürsüye çıksaydı, istifa etseydi oradan gururlu onurlu bir şekilde ayrılırdı" dedi.
Tanrıverdi, Başkan Burak Elmas'ın Gün'den istifasını istediğini de söyledi. Tanrıverdi, "Burak Elmas, Işıtan Gün'e istifa et dedi. Işıtan Gün de hep beraber istifa edelim' dedi" açıklamasında bulundu.
SEÇİME GİDİLİYOR
Galatasaray Yönetimi, ibra olmaması nedeniyle 30 Nisan'da seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ilk toplantının 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 30 Nisan'da yapılacağı aktarıldı.
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