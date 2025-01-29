Hasan Şaş'tan Galatasaray'a 3 transfer önerisi!

Yayınlanma: 29.01.2025 - 13:40

Güncelleme: 29.01.2025 - 13:40

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, Yeni Açık YouTube kanalında sarı-kırmızılı takıma transfer önerisinde bulundu.

Hasan Şaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray ligin ilk yarısını kapatırken bu ülkenin en iyi futbol oynayan takımıydı. Ondan sonra 'Ne oluyor?' dedik. Sebebi; ilk yarı 22-23 Aralık'ta kapandı, Fenerbahçe 30'unda ikinci yarı hazırlıklarına başladı, Galatasaray 2 Ocak'ta başladı, 5 Ocak'ta da maça çıktı. Okan hocanın fizik departmanıyla toplantı yapması lazım. Galatasaray'ın daha iyi olması için bir ara vermesi lazım. Neden? Çünkü Galatasaray, 10 gün antrenman yapmadı. Futbolcu 10 günde ritim kaybeder. İlk maçı oynadıktan sonra 4 gün sonra maç oynadı, 4 gün sonra tekrar oynadı. En başta bu hazırlık yapılmazsa fiziksel olarak sıkıntı çekersiniz, Galatasaray bunu yaşadı. Galatasaray ara verirse yani haftada bir maça dönebilirse veya milli takım arası olursa o eski fizik gücüne, önde baskılı oyununa geri kavuşacak."

"AJAX MAÇI UMRUMDA DEĞİL"

"Taraftar olarak söylüyorum; Ajax maçı umrumda değil. Galatasaray'ı çok yoran bir algı var. Pazartesi günü oynanacak maçı var, Gaziantep maçının kötü bitmesi hâlinde Fenerbahçe'nin moral üstünlüğü çok öne geçecek. Gaziantep maçında kaybedilecek puan, Galatasaray'ın şampiyonluğunu etkiler. Selçuk İnan'ın Gaziantep'i çok sıkı bir takım. Ajax maçının tabii ki kazanılması lazım ama kazanılmasa bile play-off turu var. Avrupa'yı kovalarken bir bakarsın lig elinizden gider."

"Okan hocanın elinde Avrupa ve Lig arasındaki dengeyi kuracak kadro yok. Galatasaray'ın kadrosu geniş değil. Gabriel Sara sakatlandı, Galatasaray sekteye uğradı."

"3 TRANSFERİ HEMEN YAPMALARI LAZIM"

"Galatasaray sağ beke yoğunlaşıyor ama Galatasaray'ın 8 numara, stoper ve kanat forvete ihtiyaç var. Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Jelert ve Sallai ile sağ beki götürebilirsiniz. Galatasaray sağ beke fokuslanmasın. 8 numara, stoper ve kanat forveti hemen alması lazım."

"Galatasaray'ın çok gol yediğini düşünürsek bu sıkışık periyotta Kaan Ayhan, Torreira ve Sara üçlüyle başlaması lazım. Galatasaray'ın şu an kendini sağlama alması lazım yoksa çok gol yemeye devam edersin çünkü Galatasaray'ın fizik gücü ve yedek kadrosu Galatasaray'ı götürecek durumda değil."

"BİR DÜDÜK VERELİM, ACUN ILICALI YÖNETSİN"

"Acun Ilıcalı, Galatasaray - Fenerbahçe maçı için yabancı hakem istiyor. Bence bir düdük verelim, Acun Ilıcalı maç yönetsin. Galatasaray - Fenerbahçe maçı, Fenerbahçe - Galatasaray maçı olsaydı yine isteyecek miydi yabancı hakem? Avrupa'da Play-Off'a kalırsak inşallah Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşir, orada yabancı orta hakem ve yabancı VAR hakem yönetir. Bu işte böyle çözülür."