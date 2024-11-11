Hastaneye kaldırılmıştı: Ergin Ataman'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Yayınlanma: 11.11.2024 - 11:36

Güncelleme: 11.11.2024 - 11:36

Panathinaikos'un Peristeri ile oynadığı maçın ardından hastaneye kaldırılan Ergin Ataman, sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Ataman yaptığı paylaşımda, "Gayet iyiyim. Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman yaptığı açıklamada, "3 gündür süren şiddetli öksürük ve halsizlik nedeni ile dün akşam oynadığımız lig maçından hemen sonra, basın toplantısına katılmadan, kulüp doktorumuzun yönlendirmesiyle hastaneye götürüldüm. Yapılan kan testi ve tomografi işlemleri sonucunda "influenza virüs" teşhisi koyuldu ve ciddi bir sorun olmadığı belirtildi. Evde hızlı tedavi süreci başladı ve yarın akşam Euroleague'de Maccabi Tel Aviv ile oynayacağımız maçta takımımın başında, sahada olacağım. Basında ve sosyal medyada çıkan haberler yüzünden bir endişe oluştuğunu gördüm, gayet iyiyim. Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim" dedi.