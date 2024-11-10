Panathinaikos duyurdu: Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı!
Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Peristeri maçı sonrası öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
EuroLeague ekibi Panathinaikos, baş antrenörü Ergin Ataman'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve yardımcısı Christos Serelis'in Peristeri maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Ataman'ın yerine geçtiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, Ataman'ın durumu endişe verici değil ve başarılı koçun kısa süre içinde görevine dönmesi bekleniyor.
104-68'lik galibiyetin ardından öksürük şikayeti olan Ergin Ataman, testler için hastaneye gönderildi. Sonuç olarak maçtan sonra ERT'ye konuşmadı.
Önümüzdeki hafta Salı günü Maccabi'yi ağırlayacak olan Panathinaikos, Cuma günü EuroLeague'de Virtus ile oynayacağı maç için Bologna'ya gidecek.
Etiketler: #ergin ataman #Panathinaikos #Hastane
Spor Haberleri
- ‘Rızası vardı’ savunması!
- Kerem Aktürkoğlu'ndan Gomis'e veda!
- Amed'de Burç Baysal dönemi
- Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaray açıklaması!
- Bayern Münih'in yıldızı isyan etti!
- Paraguay'da Lionel Messi yasağı!
- Zeynel Soyuer, son yolculuğuna uğurlandı
- Juventus'un Kenan Yıldız'a inancı tam!
- Uludağ İçecek ile THY EuroLeague güçlerini birleştirdi
- Fransız futbolcuya hapis cezası!
En Çok Okunan Haberler
-
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- Motorcular şikayetçi oldu!
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- Cep telefonunuzun izlendiğini nasıl anlarsınız?