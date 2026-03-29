Hastaneye kaldırılmıştı: Mircea Lucescu'dan ilk açıklama!

Romanya Milli Takım kampında fenalaşarak bilincini kaybeden ve hastaneye kaldırılan Mircea Lucescu'dan ilk açıklama geldi. 80 yaşındaki Lucescu, Türkiye maçı analizi sırasında öfkelendiğini ve bu yüzden fenalaştığını söyledi.

Şu an sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Luce, "Şu an iyiyim. Ancak Türkiye maçının analizine başladığımda çok sinirlendim. Üstelik maçın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen... Bu öfkenin üzerine kendimi çok kötü hissettim ve normal nefes alamadığımı fark ettim" dedi.

Hakkında basında çıkan haberlere de açıklık getiren Rumen teknik direktör, kalp krizi geçirmediğini vurgulayarak, "Hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım, bazılarının böyle yazdığını gördüm. Sadece fibrilasyonlar (kalp ritim bozukluğu) oldu" diyerek durumucu açıkladı.

Bu durumu daha önce de yaşadığını belirten Lucescu, "Bu bana ilk kez Brescia'dayken de olmuştu. O zaman dışarısı çok soğuktu ve beni hastaneye götürdüler. Bana, fibrilasyonlardan kendim çıkamazsam ertesi sabah şok tedavisi uygulayacaklarını söylediler ama sabaha kadar nabzım normale dönmüştü. Geçen yılın sonunda da bunu yaşadım. Şimdi yine oldu. Yarın bir dizi test daha yaptıracağım" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR ÇOK SİNİRLENMEMİN NEDENİ..."

Açıklamalarının son bölümünde Türkiye maçındaki taktiksel tabloya da değinen kurt hoca, kendi oyuncularına isyan ederken A Milli Takımımız hakkında da iddialı konuştu.

Yenilen gole çok kızdığını belirten Lucescu, "Türkiye maçında bazı hatalar yaptık… Özellikle gol pozisyonunda böyle davranmamalıydık… Olmaz… Bugün bu kadar çok sinirlenmemin asıl nedeni de bu" dedi.

Türkiye'nin oyun gücünün maçın son bölümünde düştüğünü iddia eden Lucescu, "Türkler, 60-65. dakikadan sonra tempoyu sürdüremezdi ve biz de tam o zaman onları şaşırtabilirdik. Maçı dikkatle analiz edenler, Türkiye'nin aslında bizi hiç şaşırtmadığını çok net gördü" sözleriyle konuşmasını noktaladı.