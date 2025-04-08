Hastaneye yatırılan Luiz Gustavo'nun son durumu belli oldu!

Brezilya Ligi ekibi Sao Paulo forması giyen 37 yaşındaki futbolcu Luis Gustavo'nun hastaneden taburcu olduğu açıklandı.

Hastaneye yatırılan Luiz Gustavo'nun son durumu belli oldu!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 22:50

Sao Paulo, göğüs ağrısı şikayetinin ardından hastaneye kaldırılan Luiz Gustavo'nun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Brezilya ekibi, 37 yaşındaki futbolcunun hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

10 GÜN İSTİRAHAT EDECEK

10 gün boyunca istirahat edecek Luiz Gustavo'nun, tedavisine ilaçla devam edileceği kaydedildi. Gustavo'nun, 10 günlğk tedavinin ardından yeniden kontrollerden geçeceği aktarıldı.

2019-2022 yılları arasında Fenerbahc¸e forması giyen Luiz Gustavo, sarı-lacivertlilerde 97 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.


Etiketler: #luiz gustavo #sao paulo #Hastane

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Gustavo'ya geçmiş olsun mesajı!

Fenerbahçe'den Gustavo'ya geçmiş olsun mesajı!
Gustavo Henrique'nin yeni takımı belli oldu: 100 milyon Euro'luk madde!

Gustavo Henrique'nin yeni takımı belli oldu: 100 milyon Euro'luk madde!
Luiz Gustavo'nun yeni takımı belli oldu!

Luiz Gustavo'nun yeni takımı belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler