Hastaneye yatırılan Luiz Gustavo'nun son durumu belli oldu!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 22:50

Güncelleme: 08.04.2025 - 22:50

Sao Paulo, göğüs ağrısı şikayetinin ardından hastaneye kaldırılan Luiz Gustavo'nun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Brezilya ekibi, 37 yaşındaki futbolcunun hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

10 GÜN İSTİRAHAT EDECEK

10 gün boyunca istirahat edecek Luiz Gustavo'nun, tedavisine ilaçla devam edileceği kaydedildi. Gustavo'nun, 10 günlğk tedavinin ardından yeniden kontrollerden geçeceği aktarıldı.

2019-2022 yılları arasında Fenerbahc¸e forması giyen Luiz Gustavo, sarı-lacivertlilerde 97 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.