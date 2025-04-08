Hastaneye yatırılan Luiz Gustavo'nun son durumu belli oldu!
Brezilya Ligi ekibi Sao Paulo forması giyen 37 yaşındaki futbolcu Luis Gustavo'nun hastaneden taburcu olduğu açıklandı.
Sao Paulo, göğüs ağrısı şikayetinin ardından hastaneye kaldırılan Luiz Gustavo'nun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Brezilya ekibi, 37 yaşındaki futbolcunun hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.
10 GÜN İSTİRAHAT EDECEK
10 gün boyunca istirahat edecek Luiz Gustavo'nun, tedavisine ilaçla devam edileceği kaydedildi. Gustavo'nun, 10 günlğk tedavinin ardından yeniden kontrollerden geçeceği aktarıldı.
2019-2022 yılları arasında Fenerbahc¸e forması giyen Luiz Gustavo, sarı-lacivertlilerde 97 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.
Etiketler: #luiz gustavo #sao paulo #Hastane
Spor Haberleri
- PFDK'den Karşıyaka'ya ceza!
- Hastaneye yatırılan Gustavo'nun son durumu belli oldu!
- Manisa'da kazanan çıkmadı!
- Sergio Ramos'tan FIFA Kulüpler Dünya Kupası açıklaması!
- Milli Takım Slovenya'ya takıldı!
- Tayyip Talha, PFDK'ya sevk edildi!
- Premier Lig'den transfer itirafı!
- Sırp yıldız için Süper Lig açıklaması!
- Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları yayımlandı!
- Alanya Belediyespor, Halkbank'ı kayıpsız geçti!
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun babasının evinde arama!
- AKP dönemi fark edilince yeni yazı yazdılar!
- İşte diplomaya iptal kararı veren ekip!
- Tanal'a jet polis müdahalesi: Görüntüler ortaya çıktı
- Hatay’da hasat devam ediyor: Kilosu 500 TL!
- Özel, Bahçeli'ye kendi sözlerini hatırlattı
- Ümit Özdağ'a aylar sonra iddianame!
- Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı!
- ‘Yani Erdoğan’ı aday göstermeyecekler’
- AKP 4-0 mağlup!