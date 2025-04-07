Fenerbahçe'den Gustavo'ya geçmiş olsun mesajı!

Fenerbahçe, akciğer damarında pıhtı tespit edilen eski futbolcusu Luiz Gustavo için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'den Gustavo'ya geçmiş olsun mesajı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 12:46

Sao Paulo formasını giyen Luiz Gustavo göğsünde hissettiği ağrı sonrası hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından deneyimli futbolcunun akciğer damarında pıhtı tespit edildi.

Fenerbahçe'den eski futbolcusu Luiz Gustavo için geçmiş olsun mesajı geldi. 

Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Akciğer damarında pıhtı tespit edilen eski futbolcumuz Luiz Gustavo’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Daha güçlü döneceğine inanıyoruz, geçmiş olsun Gustavo!"


Etiketler: #luiz gustavo #fenerbahçe #sao paulo

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