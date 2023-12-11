Luiz Gustavo'nun yeni takımı belli oldu!
Brezilya Ligi ekibi Sao Paulo, Luiz Gustavo ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.
Son olarak Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo'nun yeni takımı belli oldu.
Brezilya Ligi ekibi Sao Paulo, 36 yaşındaki orta saha Luiz Gustavo ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.
Brezilya ekibinin, Gustavo ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
2019-20 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen Luiz Gustavo, sarı-lacivertli formayla 97 karşılaşmada oynamış 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.
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