Bebek Sahili'nde garip anlar: Batman sörf yaptı, Spiderman scooter kullandı
İstanbul Boğazı'nda Bebek sahilinde Batman kıyafetiyle sörf yapan bir kişi cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu sırada Örümcek Adam kostümü giyen başka bir kişinin scooter kullanması, Batman ile Örümcek Adamın aynı karede yer alması renkli görüntüler oluşturdu.
Beşiktaş Bebek Sahili'nde bir yurttaş, Batman kıyafetiyle sörf yapan bir kişiyi cep telefonuyla kayda almaya başladı.
Bu sırada rıhtımdakilerin de sörf yapan Batman'i cep telefonu kamerasına kaydettiği görüldü. O sırada Spiderman (Örümcek Adam) kostümüyle scooter kullanan başka bir kişi de kameranın kadrajına girdi.
YURTTAŞLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Cep telefonu kaydı alan kişinin iki çizgi film kahramanını aynı karede yakaladığı anlardaki şaşkınlığı kayda yansıdı.
Görüntülerde Örümcek Adam kostümlü kişinin karadan, Batman kıyafetiyle sörf yapan kişinin denizden bir süre aynı hızda ilerlediği görülüyor.
Scooter'la Batman'in hızına yetişen Örümcek Adam bir süre sonra denize atlıyor. Sörf yapan Batman de denize atlayarak yüzmeye başlıyor.
Etiketler: #scooter #martı scooter #elektrikli scooter
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