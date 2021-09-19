Hatayspor 3 puanı ikinci yarıda aldı

19 Eylül 2021 Pazar, 21:05

Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 geriden gelen Hatayspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Kayserispor, 4. dakikada Bernard Mensah'ın attığı golle öne geçerken, Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Diouf ile 71. dakikada El Kaabi kaydetti.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Hatayspor, puanını 10 yaparak 4. sıraya kadar yükseldi. Öte yandan Hatayspor, Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste 3 maç sahadan galibiyetle ayrılmış da oldu.

3 maç sonra yenilgi alan Kayserispor ise 7 puanla 10. basamakta kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacakken, Kayserispor evinde Galatasaray'ı konuk edecek.