Hatayspor - Beşiktaş maçı öncesi şehitler unutulmadı
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Hatayspor - Beşiktaş karşılaşmasında oyuncular, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerlerimizi andı.
Isınmaya çıkan Hatayspor ve Beşiktaşlı futbolcular, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askeri andıkları siyah tişörtler giydi.
Oyuncuları alkışlarla karşılayan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.
Isınmanın ardından futbolcular maça çıkarken de "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart taşıdı. Müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli 'takip'ten çıktı
- 'Bir yıl önce aldığım şehit uyarısı'
- ‘Hepsi isim isim tespit ediliyor’
- Valinin kar tatili isteyen öğrenciye cevabı gündem oldu
- Sırrı Sakık ile Soylu birbirine girdi
- Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
- Yıllar önce bilinmiş! Gaye Erkan paylaşımı gündem oldu
- Celal Şengör'den 'Kızıl Goncalar' tepkisi
- Büyükşehirler için seçim anketi!
- 'Operasyon bağlamından koptu'