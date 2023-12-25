Hatayspor - Beşiktaş maçı öncesi şehitler unutulmadı

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Hatayspor - Beşiktaş karşılaşmasında oyuncular, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerlerimizi andı.

AA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 20:43
Hatayspor - Beşiktaş maçı öncesi şehitler unutulmadı
Abone Ol google-news

Isınmaya çıkan Hatayspor ve Beşiktaşlı futbolcular, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askeri andıkları siyah tişörtler giydi.

Oyuncuları alkışlarla karşılayan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Isınmanın ardından futbolcular maça çıkarken de "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart taşıdı. Müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.


beşiktaş hatayspor Pençe-Kilit Harekatı Şehit

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ameliyat edildi

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ameliyat edildi
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için İtalyan aday!

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için İtalyan aday!
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör iddialarına yanıt!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör iddialarına yanıt!

En Çok Okunan Haberler