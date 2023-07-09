Hatayspor Hull City ile yenişemedi

Hatayspor, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından çıktığı ilk maçta Hull City ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2023 - 22:02
Hatayspor Hull City ile yenişemedi
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Hatayspor, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ilk kez sahaya çıktı.

Bordo-beyazlı ekip, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City ile 1-1 berabere kaldı.

İngiliz ekibi 68.dakikada Will Jarvis ile öne geçerken Hatayspor'un golünü 84.dakikada Ünal Emre Durmuşhan kaydetti.

CHRISTIAN ATSU VE TANER SAVUT ANILDI

Bursa Timsah Arena Stadyumu'nda oynanan maçta, karşılaşma öncesi Hatayspor'un depremde hayatını kaybeden futbolcusu Christian Atsu ve sportif direktörü Taner Savut anıldı.

Bordo-beyazlı ekipte yeni transferlerden Görkem Sağlam, Bashiru, Strandberg ve Onur Arı ilk 11'de süre aldı.


hatayspor hull city hazırlık maçı

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