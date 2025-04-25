Hatayspor için kader maçı: Eğer puan alamazsa...

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Hatayspor, mücadeleden puan alamaması halinde küme düşmesi kesinleşecek.

Hatayspor için kader maçı: Eğer puan alamazsa...
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AA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 10:34

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

PUAN ALMASI GEREKİYOR

Ligde 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor, 49 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatay ekibinin, Süper Lig'deki yolculuğuna matematiksel olarak devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona ermişti.


Etiketler: #hatayspor #küme düşme #beşiktaş #süper lig

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