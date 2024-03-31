Hatayspor maçı öncesi Galatasaray'a müjde!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 09:06

Güncelleme: 31.03.2024 - 09:06

Lige verilen milli arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray, İstanbul'a döndü. Çalışmalara ara veren sarı kırmızılılar, Hatayspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

GALATASARAY TAM KADRO

Galatasaray'da milli takıma katılan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Hakim Ziyech ve Barış Alper Yılmaz Antalya kampına katılmamıştı. Milli aranın bitişiyle sarı kırmızılıların İstanbul'daki hazırlıklarına tüm oyuncular katıldı.

Sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarını kaçıran Davinson Sanchez'in yanı sıra devre arasında kadroya katılan Serge Aurier tamamen iyileşti. İki oyuncu da Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmana katıldı. Böylelikle Galatasaray'da sakat oyuncu kalmadı.