Hatayspor, Ognjen Vranjes'i kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 32 yaşındaki Bosna Hersekli stoper Ognjen Vranjes'i renklerine bağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 32 yaşındaki Bosna Hersekli stoper Ognjen Vranjes'i transfer ettiğini duyurdu.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon Yunanistan Süper Lig ekiplerinden AEK Atina forması giyen defans oyuncusu Ognjen Vranjes ile 3 yıllık sözleşme imzaladık." denildi.
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