Hatayspor, Ognjen Vranjes'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 32 yaşındaki Bosna Hersekli stoper Ognjen Vranjes'i renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:44
Hatayspor, Ognjen Vranjes'i kadrosuna kattı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 32 yaşındaki Bosna Hersekli stoper Ognjen Vranjes'i transfer ettiğini duyurdu.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon Yunanistan Süper Lig ekiplerinden AEK Atina forması giyen defans oyuncusu Ognjen Vranjes ile 3 yıllık sözleşme imzaladık." denildi.


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