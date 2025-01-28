Hatayspor'dan hakem tepkisi: 'Tiyatroyu izlemek için tıklayınız'
Süper Lig ekibi Hatayspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kasımpaşa maçının VAR hakemine tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 21. hafta kapanış mücadelesinde Hatayspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 5-4 mağlup oldu.
Hatayspor, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Rumen yabancı VAR hakemi Christian-Petru Ciochirca'yı eleştirdi.
Karşılaşmanın ardından Hatayspor'un yaptığı paylaşım şu şekilde:
"TİYATROYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ"
Etiketler: #hatayspor #kasımpaşa #var hakemi
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